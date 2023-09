Piano Scuole Emilia Romagna, la fibra raggiunge il 65% degli istituti

2.050 i plessi di istituzioni scolastiche statali (dall’infanzia fino alle secondarie di secondo grado), CPIA, corsi serali, ITS, IeFp collegati in fibra, a cui si aggiungono gli oltre 300 plessi in fase di attivazione. Lo stato di avanzamento dei lavori si può seguire direttamente sulle pagine dedicate del portale di Regione Emilia-Romagna.

Ad agosto 2023 sono circa 2.050 i plessi di istituzioni scolastiche statali (dall’infanzia fino alle secondarie di secondo grado), CPIA, corsi serali, ITS, IeFp collegati in fibra, pari a più del 65% del totale, se si considerano i 3.110 plessi esistenti.

A questi si aggiungono gli oltre 300 plessi in fase di attivazione, di realizzazione o che hanno in corso richieste dei permessi autorizzativi portando le scuole collegate o in fase di collegamento al 75%, mentre sono circa 700 le scuole in fase di progettazione, in particolare nelle aree seguite dal concessionario BUL Open Fiber.

Soprattutto nelle aree interessate dall’alluvione del maggio 2023, le attività in corso – sia di realizzazione sia di progettazione – sono da coordinarsi con il piano di interventi atteso per la fase di ricostruzione.

È stato inoltre espletato il secondo Avviso relativo alle scuole di tipologia B, ovvero alle scuole che – secondo le informazioni fornite da Infratel – sono collegabili da Operatori di Telecomunicazioni di mercato in quanto prossime alle loro infrastrutture.

Si tratta di circa 140 scuole la cui natura è varia: per alcune non erano state ricevute offerte da parte degli Operatori nel primo avviso reso operativo nel corso del 2022, altre sono state categorizzate di tipologia B nell’addendum di novembre 2022 e, infine, alcune sono nuove scuole entrate nell’addendum come tipologia B.

Secondo quanto previsto dalla procedura gli Operatori che risulteranno aggiudicatari dovranno completare tutte le attività per la consegna della fibra ottica entro agosto 2024.

Nella sezione dedicata del portale di Regione Emilia-Romagna sono indicati in modo puntuale la pianificazione e lo stato di avanzamento e realizzazione degli interventi di questo Piano scuole Emilia-Romagna nonché gli atti relativi al Piano oggetto di accordo tra Regione Emilia Romagna, Lepida, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Infratel.