Sono stati presentati venerdì alla Casa del Cinema di Roma i bandi 2022 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione in attuazione dell’articolo 27 della legge n. 220 del 2016.

“Decisiva l’attenzione e l’impegno che i Ministeri della Cultura e dell’Istruzione stanno rivolgendo nei confronti del cinema e del linguaggio audiovisivo quale materia e argomento da approfondire nelle scuole di tutta Italia” – ha dichiarato il Segretario Generale FAPAV, Federico Bagnoli Rossi.

“Incentivare la conoscenza della settima arte e apprezzarne il valore rappresenta uno dei pilastri fondamentali per contrastare la pirateria e gli sfruttamenti illeciti delle opere coperte da copyright. Una azione oggi ancora più fondamentale che mai – ha precisato Bagnoli Rossi – poiché necessaria per sostenere la ripresa del settore audiovisivo dopo la pandemia, ponendo al centro la legalità tramite apposite azioni educational che vadano ad aumentare anche la conoscenza di tutto quello che c’è dietro la realizzazione di un film, una filiera fondamentale per il Paese anche dal punto di vista occupazionale e degli sbocchi lavorativi soprattutto per i più giovani”.

Secondo i dati FAPAV/Ipsos, la pirateria audiovisiva è un fenomeno ancora diffuso che interessa tutte le fasce d’età. L’incidenza è del 37% per quanto riguarda gli italiani adulti e del 39% per la fascia di età 10-14 anni. Particolarmente preoccupante il dato sulla percezione: solo il 32% ritiene che fruire illegalmente di contenuti audiovisivi rappresenti un comportamento molto grave.

“È evidente la necessità di compiere i massimi sforzi per potenziare e rafforzare le iniziative di sensibilizzazione su un tema ancora troppo sottovalutato nella percezione comune e ci auguriamo che il Piano Nazionale Cinema possa includere nelle sue attività questo argomento così cruciale per il futuro del settore” – ha precisato Bagnoli Rossi.

“Un ringraziamento al Sottosegretario di Stato per la Cultura, Lucia Borgonzoni, al Sottosegretario di Stato all’Istruzione, Rossano Sasso, al Direttore generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Nicola Borrelli, e al Direttore generale della Direzione per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, Antimo Ponticiello, per il grande e intenso lavoro portato avanti in questi anni nell’ambito del Piano Nazionale Cinema, iniziativa strategica per le attività educational nelle scuole” ha concluso il Segretario Generale FAPAV.

La conferenza stampa è stata dedicata alla memoria della Professoressa Luciana Della Fornace, Presidente Agiscuola recentemente scomparsa. “Il suo instancabile lavoro e la grande professionalità hanno accompagnato una vita intera dedicata all’amore per il cinema, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni. Per la nostra Federazione è stato un privilegio poter collaborare con Agiscuola in numerose iniziative” – ha dichiarato Bagnoli Rossi.