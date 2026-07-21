Piano Mattei, Orefice (Gruppo Fs): “Impegnati in partnership con Paesi africani per trasferimento competenze”

(Adnkronos) – “Il nostro proposito è quello di costruire insieme delle partnership in grado di sviluppare progetti industriali. Noi siamo un’industria leader nella trasportistica e in grado di garantire sia il trasferimento di competenze in loco, quindi on site, sia” opportunità di lavoro in Italia “con il trasferimento delle persone che, come avete visto oggi, affrontano con coraggio un viaggio fatto di rispetto, dignità e nuove opportunità”. Sono le parole di Gian Luca Orefice, Chief people, culture & transformation Officer del Gruppo FS, in occasione della cerimonia, oggi a Roma nella sede FS di Villa Patrizi, ‘Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia’, con cui sono stati accolti i 14 lavoratori tunisini che, dopo un percorso di formazione nel Paese nordafricano parte dei progetti del Gruppo Fs nell’ambito del Piano Mattei, cominceranno a lavorare in Trenitalia.

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