Piano Mattei, al via l’esperienza lavorativa in Trenitalia di 14 lavoratori tunisini

(Adnkronos) – Dopo aver completato il percorso di formazione professionale nel loro Paese d’origine, 14 lavoratori tunisini sono giunti in Italia per cominciare la propria esperienza lavorativa in Trenitalia. È questo il primo dei progetti che il Gruppo Fs porta avanti nell’ambito del Piano Mattei, celebrato con la cerimonia nella sede FS di Villa Patrizi, oggi a Roma, ‘Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia’. In questa occasione sono state presentate anche le altre iniziative del Gruppo Ferrovie dello Stato parte del Piano, tra cui i programmi di qualificazione tecnica e trasferimento di know-how in Egitto, rivolti a docenti e studenti di istituti professionali al fine di rafforzare le competenze nel settore ferroviario.

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