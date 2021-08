Piano ‘Italia a 1 Giga’, il dibattito

Oggi sono stati stanziati i primi fondi europei, circa 25 miliardi, per il PNRR. Nel Recovery italiano c’è anche il piano ‘Italia a 1 Giga’ sul quale è in corso un dibattito.

Sul tema abbiamo pubblicato la precisazione del prof. Maurizio Dècina, inviataci in veste di consigliere del ministro Vittorio Colao, e la risposta del direttore Raffaele Barberio

In primo piano anche la proposta di Paola Pisano per porre fine sul web all’hate speech.

Oggi la Dailyletter va in ferie e ritornerà il 30 agosto, mentre il sito sarà regolarmente aggiornato. Buone vacanze!

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

La risposta di M. Dècina a Key4biz: “Obiettivo del Piano è assicurare 1 Gigabit/s entro il 2026”

di Redazione Key4biz

La precisazione del prof. M. Dècina, inviataci in veste di consigliere del ministro Vittorio Colao, e la risposta del direttore R. Barberio.Leggi l’articolo

“Per porre fine a hate speech coinvolgere piattaforme e Authority”

di Paola Pisano, già ministra dell’Innovazione e Digitalizzazione

La proposta: “Sensibilizzare scuole, famiglie, aziende e media per non confondere mai un attacco d’odio con una notizia”.Leggi l’articolo

PNRR, primi fondi all’Italia: “24,9 miliardi per digitalizzare anche imprese”

di Luigi Garofalo

L’Ue stacca il primo assegno all’Italia: “24,9 miliardi per digitalizzare le imprese, Alta Velocità treni e strutture per i nidi”.Leggi l’articolo

Inps, il modulo per delegare chi ha Spid o Cie ad accedere ai servizi online. Ecco come si fa

di Redazione Key4biz

Dal 16 agosto si può delegare un’altra persona (che ha Spid o Cie o CNS) per accedere ai servizi online Inps.Leggi l’articolo

Rai, i tagli imposti dall’AD? Silenzio stampa da Viale Mazzini

di Angelo Zaccone Teodosi

Silenzio-stampa dai vertici Rai, incerti tagli al budget, e in Parlamento inventano un nuovo “Osservatorio” sul Settore Artistico e Creativo.Leggi l’articolo

Pechino ingabbia i suoi gioielli tech, il piano contro i monopoli

di Luigi Garofalo

In 3 punti il piano per rendere più severa la regolamentazione fino al 2025 su sicurezza nazionale, innovazione tecnologica e contro monopoli.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Pa, debutta in via sperimentale il portale di reclutamento

Guarda il video