Green pass. Mentre nel nostro Paese, finalmente, sono iniziati i controlli, dalla Spagna è arrivata la bocciatura alla certificazione verde anche dall’ultima Regione in cui era in vigore: la Galizia.

Infine, la bella notizia della giornata: l’associazione Luca Coscioni dà il via al primo referendum che consente la firma online con Spid e Cie.

Delusione per il “Piano Italia a 1 Giga”. Rischia di non garantire neanche 1/3 della velocità

di Raffaele Barberio

Un Piano scritto in modo equivoco, da cui non si comprendono i reali obiettivi di governo e posto al centro di una consultazione che ha dell’irreale: da 1Gbit/s a 300Mbits/ e, forse, molto meno.Leggi l’articolo

Referendum, da oggi si firma anche online con Spid e Cie. Ma costa 50 centesimi a persona (a carico dei promotori)

di Luigi Garofalo

Si parte con quello su eutanasia legale in corso in questo momento.Leggi l’articolo

Green pass, e se alcuni esercenti e ristoratori chiedono sempre anche il documento d’identità?

di Luigi Garofalo

Multa da 400 a 1.000 euro per chi è senza green pass, dove obbligatorio. Stessa sanzione per gli esercenti che non effettuano i controlli e rischiano anche la chiusura fino a 10 giorni. Leggi l’articolo

Spagna, il green pass è vietato in tutto il Paese

di Redazione Key4biz

Mentre la California imporrà a tutto ihttps://www.key4biz.it/wp-content/uploads/2021/08/soldi_associazioni_culturali-110×110.jpgl personale scolastico di mostrare il certificato vaccinale o di sottoporsi a regolari test per il coronavirus.Leggi l’articolo

Le associazioni culturali in un limbo amministrativo

di Angelo Zaccone Teodosi

E si rinnovano anomale assegnazioni delle risorse pubblicheLeggi l’articolo

Ransomware, la nuova variante per attaccare Pmi, liberi professionisti e autonomi

di Redazione Key4biz

I cyber-criminali provano a colpire questo target con la nuova variante del ransomware “eCh0raix”. Il riscatto è coerente con i profitti.Leggi l’articolo

