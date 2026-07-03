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Piano casa, novità e impatto sull’emergenza abitativa

Piano casa, novità e impatto sull’emergenza abitativa

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Piano casa, novità e impatto sull’emergenza abitativa Adnkronos

(Adnkronos) – Il piano casa è legge. “Abbiamo costruito un meccanismo che mobilita dieci miliardi di euro per rendere disponibili oltre centomila alloggi in dieci anni e che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di quanti, soprattutto nelle grandi città, fanno sempre più fatica a pagare un mutuo o un affitto” spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

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Redazione Key4biz

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