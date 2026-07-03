Piano casa, novità e impatto sull’emergenza abitativa

(Adnkronos) – Il piano casa è legge. “Abbiamo costruito un meccanismo che mobilita dieci miliardi di euro per rendere disponibili oltre centomila alloggi in dieci anni e che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di quanti, soprattutto nelle grandi città, fanno sempre più fatica a pagare un mutuo o un affitto” spiega la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

—

multimedia/news-to-go

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz