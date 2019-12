Piano BUL: effettuati i collaudati nei primi comuni dell’Emilia Romagna

Nel mese di dicembre sono pianificati gli eventi in Valsamoggia e Castiglione dei Pepoli. Sono molti i Comuni che Lepida e Infratel hanno in programma di collaudare nel corso del 2020. Sempre Lepida verificherà con i singoli sindaci le modalità di presentazione dei risultati ottenuti.

Sono iniziati i collaudi nei comuni della Regione Emilia Romagna relativi alle attività in carico al Concessionario Open Fiber. È stato completato il collaudo positivo del comune di Borgo Tossignano e, durante il mese di novembre, sono stati effettuati i collaudi nel Comune di Galliera e il collaudo nel Comune di Fontanelice. Per informare la cittadinanza e le imprese sullo stato di attivazione del proprio Comune e sulle possibili modalità di accesso alla Banda Ultra Larga, è proseguita – anche nel mese di novembre – l’organizzazione di eventi pubblici che hanno visto la partecipazione dei Sindaci dei Comuni interessati, del Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, del Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini, del Concessionario Open Fiber e di alcuni Operatori TLC interessati a erogare servizi nei comuni sede degli eventi. Ai due eventi, che hanno avuto luogo rispettivamente a Galliera lo scorso 4 novembre e a Zola Predosa lo scorso 21 novembre, hanno partecipato oltre 150 persone.

Le domande del pubblico in sala, per la maggior parte orientate alla vendibilità dei servizi, hanno dimostrato che la cittadinanza è pronta ad accogliere l’innovazione nelle proprie case e che ricerca ormai anche un giusto compromesso tra la spesa del servizio e la qualità di connessione: sono state infatti richieste le effettive velocità in download e upload offerte dagli operatori tlc e gli eventuali costi di installazione fino ad arrivare alla qualità dei router messi a disposizione in comodato gratuito dagli operatori.

Non sono mancante domande più puntuali, talvolta legate a singoli casi particolari, come la possibilità di installazione all’interno di specifici edifici, o più tecniche, relative ad esempio al cablaggio interno dei condomini. Nel mese di dicembre sono pianificati gli eventi in Valsamoggia e Castiglione dei Pepoli. Sono molti i Comuni che Lepida e Infratel hanno in programma di collaudare nel corso del 2020; Lepida verificherà con i singoli sindaci le modalità di presentazione dei risultati ottenuti, sia tramite eventi, che tramite pubblicazione sui siti dei Comuni, della Regione e di Lepida, al fine di ottenere la massima capillarità possibile nella diffusione delle informazioni.