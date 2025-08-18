Le Unità Immobiliari in vendibilità al 30 giugno 2025 sono oltre 365mila in fibra ottica, pari a circa il 79% dei quelle previste a piano, e oltre 147mila in FWA pari a circa il 95% di quelle previste a piano.

Sono state completate le attività di realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica nei 144 Comuni del fondo regionale FEASR secondo quanto previsto dall’ultima versione del Piano BUL.

Secondo i dati pubblicati nell’ultimo report reso disponibile da Open Fiber agli Operatori, le Unità Immobiliari in vendibilità su FTTH (fibra ottica) risultano pari a 172.844 ovvero 89 in più rispetto a quelle previste a piano mentre quelle in vendibilità in FWA (fixed wireless access) risultano essere 54.223 ovvero poco più di 15mila oltre il numero previsto a piano.

Nei restanti 191 Comuni con Unità Immobiliari (UI) collegabili, inseriti nel Piano e finanziati dai fondi nazionali FSC e regionali, il completamento dei lavori è atteso entro il 2025.

In generale con riferimento alle 618.711 Unità Immobiliari previste a Piano, di cui circa il 75% in FTTH e il restante in FWA, le Unità Immobiliari in vendibilità al 30 giugno 2025 sono oltre 365mila in fibra ottica pari a circa il 79% dei quelle previste a piano e oltre 147mila in FWA pari a circa il 95% di quelle previste a piano.

Complessivamente le Unità Immobiliari in vendibilità in Emilia-Romagna sono circa l’83% mentre secondo l’ultimo dato disponibile a livello nazionale le UI collaudate rispetto a quelle pianificate sono circa il 71%.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz