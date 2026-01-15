I servizi attivati sono oltre 53mila con 127 diversi Operatori presenti, numeri che la posizionano al quarto posto tra le regioni dopo Lombardia, Piemonte e Veneto.

È ormai in via di conclusione il Piano per la Banda Ultra Larga in Emilia-Romagna relativo ai 336 Comuni previsti dall’ultima revisione del Piano approvata ad aprile 2025. Dei 235 Comuni con Unità Immobiliari in fibra ottica (FTTH) e dei 101 Comuni con Unità Immobiliari collegate in FWA, sono in vendibilità commerciale o hanno registrato un collaudo con esito positivo rispettivamente 214 in FTTH e 93 in FWA.

In termini assoluti si tratta di circa 390mila Unità Immobiliari in FTTH e oltre 147mila Unità Immobiliari in FWA. Se questa è la situazione generale, per i 144 Comuni del FEASR tutte le attività – compresi i collaudi – si sono concluse a giugno 2025.

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Infratel relativo allo stato di avanzamento del Piano a livello nazionale, le Unità Immobiliari collaudate sono oltre 4,8 milioni a fronte delle circa 6,2 milioni pianificate mentre sono circa 761mila le Unità Immobiliari che hanno attivato un servizio di connettività a Banda Ultra Larga con uno dei 294 diversi Operatori.

