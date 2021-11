Le tabelle a fianco evidenziano lo stato di avanzamento del piano BUL della Regione Emilia-Romagna, aggiornato al 8 ottobre, relativo alle attività svolte dal concessionario Open Fiber sulle aree C&D a fallimento di mercato.

Per comuni “collaudati” si intendono quei comuni in cui i tecnici collaudatori di Infratel e di Lepida hanno verificato che quanto realizzato rispetta i requisiti di gara, e hanno quindi emesso un verbale di collaudo con esito positivo sull’impianto in fibra ottica.

Per comuni “in vendibilità” si intendono quei comuni in cui il concessionario può mettere a disposizione le infrastrutture realizzate, affinché gli operatori possano erogare servizi a banda ultralarga a cittadini e imprese anche prima dell’effettiva emissione del verbale di collaudo, questo in virtù della proroga indicata nel DL 105 del 23.07.2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” valida sino al 31 dicembre 2021.

Relativamente al numero totale delle unità immobiliari (UI) raggiungibili e vendibili da parte degli operatori di telecomunicazioni attraverso le reti sviluppate dal concessionario con fondi pubblici, i dati riepilogativi sono i seguenti: al 31.12.2020 erano 115.141 UI, di cui 59.999 in fibra ottica e 55.142 in radio; al 08.10.2021 sono 158.712 (+43.571) UI, di cui 75.771 (+15.772) in fibra ottica e 82.941 (+27.799) in radio.

