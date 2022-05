Come evidenziato dal Sindaco Barbieri “si dà una risposta concreta a chi ha l’esigenza quotidiana di trovare un parcheggio in tempi rapidi nei punti nevralgici di Piacenza”.

Il progetto “Smart Mobility e parcheggi intelligenti” è entrato nel vivo della sperimentazione grazie al progetto Start City del Comune di Piacenza.

A presentarlo in città sono intervenuti il Sindaco Patrizia Barbieri, il Presidente di Lepida Alfredo Peri, il Vicesindaco e Assessore all’innovazione Elena Baio e il Responsabile dello Staff del Direttore Generale del Comune Giuseppe Morsia.

Sulla App “Piacenza” con un semplice clic gli utenti potranno monitorare in tempo reale, sul proprio cellulare e in mobilità, la disponibilità degli spazi di sosta nel centro storico sia sui 123 parcheggi per persone con disabilità che sui 187 posti auto nei parcheggi accessibili a tutti, per un totale di 310 parcheggi ‘intelligenti’ nella città.

Da subito sono operativi 123 parcheggi in centro per persone con disabilità e 43 posti in largo Brigata Piacenza nei pressi di Piazza Cittadella e Palazzo Farnese; i restanti 144 sono a servizio dell’ospedale in via XXI Aprile e saranno operativi nei prossimi due mesi, tempo necessario per lavori sul parcheggio.

Come evidenziato dal Sindaco Barbieri “si dà una risposta concreta a chi ha l’esigenza quotidiana di trovare un parcheggio in tempi rapidi nei punti nevralgici di Piacenza”.

L’invito, rivolto a tutti i cittadini che parteciperanno attivamente a questa sperimentazione, è quello di accedere al breve video già diffuso sui canali a disposizione del Comune, inviando suggerimenti o aspetti che si possano ulteriormente migliorare.

La rete LoRaWan realizzata da Lepida permette ai sensori di inviare lo stato degli stalli di parcheggio al sistema centrale, veicolando l’informazione alla App Piacenza e alla console di monitoraggio utilizzata dagli operatori del Comune.

La stessa console permetterà di controllare anche i consumi energetici e il benessere ambientale in alcune scuole comunali.