Phreeli, operatore per clienti anonimi. Basta il CAP per abbonarsi

Non c’è bisogno di nome e indirizzo: il nuovo operatore americano Phreeli cerca soltanto clienti anonimi e garantisce totale anonimato a chi sottoscrive un abbonamento.

L’unica cosa necessaria per sottoscrivere un abbonamento è il codice di avviamento postale (CAP). Una mossa disegnata appositamente per attrarre clienti particolarmente attenti alla privacy.

L’operatore viene descritto dai suoi fondatori come il primo carrier al mondo che mette in cima all’agenda la privacy-by-design.

Mvno di T-Mobile

La compagnia, che opera da Mobile Virtual Network Operator (MVNO) sulla rete di T‑Mobile, sta cercando di differenziarsi dalla concorrenza azzerando la raccolta di dati personali e promettendo inoltre che non venderà mai i dati di chiamata o navigazione. Basta quindi soltanto un CAP per abbonarsi.

Al centro dell’offerta di Phreeli c’è un’architettura di crittografia proprietaria che l’azienda chiama Double Blind Armadillo, che utilizza la crittografia a conoscenza zero per separare le informazioni sull’identità, i dettagli di pagamento e i numeri di telefono in sistemi isolati, in modo che nessun singolo database possa collegare l’identità di un utente alle sue comunicazioni.

Pagamenti slegati dalla numerazione

I pagamenti, che possono essere effettuati con mezzi convenzionali ma anche tramite alcune criptovalute, sono inoltre isolati dall’assegnazione del numero di telefono tramite token crittografici, in modo che il sistema di fatturazione stesso non sappia per quale numero sta pagando.

Phreeli è stata fondata nel 2019 da Nicholas Merrill, un uomo per il quale la privacy dei consumatori è una questione profondamente personale. Mentre lavorava presso un fornitore di servizi Internet chiamato Calyx nel 2004, a Merrill è stata presentata una Lettera di Sicurezza Nazionale (NSL) dell’FBI ai sensi del Patriot Act statunitense, che richiedeva la consegna dei dati degli utenti e un’ordinanza di silenzio. Merrill si è rifiutato di ottemperare, contestando la legalità dell’ordinanza. L’obbligo di riservatezza è stato revocato completamente solo nel 2015.

Senza dati, non li puoi vendere

A seguito di questa esperienza, Merrill ha esortato i consumatori a fornire meno dati privati ​​alle aziende, suggerendo che la soluzione può essere affrontata “in anticipo”.

“Se non si forniscono dati, non possono essere persi o venduti”, ha affermato.

Merrill e l’azienda riconoscono il rischio di abuso che qualsiasi strumento di anonimato può comportare e affermano che Phreeli utilizzerà la limitazione della velocità, il rilevamento delle frodi e la sospensione dell’account per combattere spam, truffe e altri usi illeciti del servizio aziendale, senza ricorrere alla sorveglianza di massa.

Chiamate anonime, come con i vecchi telefoni

“Non dovremmo permettere che la società venga monitorata per lo 0,1% degli atti criminali”, ha dichiarato Merrill a Wired in un’intervista, paragonando la situazione a quella dell’utilizzo di un normale telefono pubblico. “Non cerchiamo di soddisfare le persone che commettono azioni cattive. Cerchiamo di aiutare le persone a sentirsi più a loro agio nel vivere la loro vita normale”.

Phreeli può essere paragonata all’anonimato dei telefoni pubblici, quando si metteva una moneta da 25 centesimi, non c’era bisogno di identificarsi e si poteva chiamare chiunque si volesse. E il 99,9% delle volte, le persone non facevano cose brutte.

Phreeli ha anche la capacità di bloccare spammer, robocaller e altri utenti che manipolano il sistema, quindi non è rivolto a loro.

A chi è rivolto questo servizio?

Phreeli potrebbe essere indicato per chiunque non ami l’idea che le grandi aziende abbiano un’infinità di dati su di loro, dati che spesso vengono venduti a inserzionisti o broker di dati, questi ultimi a loro volta potrebbero rivenderli all’ICE (Immigration and Customs Enforcement) e ad altre agenzie federali.

Quindi, se si desidera mantenere la propria vita più riservata, Phreeli potrebbe valere la pena di essere preso in considerazione.

