Phica.net, gestore non responsabile dei commenti?

Oggi torniamo sul caso Phica.net.

Vittorio Vitiello, considerato dagli inquirenti il gestore del portale, potrebbe essere non indagabile per il mancato controllo sui commenti sessisti scritti dagli utenti, perché “il reato non è procedibile”.

Quale vuoto normativo l’Italia è chiamata a colmare al più presto?

Per Key4Biz, imporre l’obbligo del consenso rafforzato (anche con SPID o CIE) a chi pubblica contenuti espliciti.

Intanto, continua a far discutere la bozza di DDL Abodi sui diritti TV, che potrebbe penalizzare i grandi club della Serie A. Cambiano i criteri di ripartizione dei ricavi.

Infine, la Cina ha portato in parata l’AI militare, con droni, robot e armamenti automatizzati. L’approccio “top down” di Pechino all’innovazione avanzata e il modello “fusione civile-militare”.

