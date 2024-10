Pezzotto, ok del Senato al giro di vite sulla pirateria

Pezzotto. Stamattina il Senato ha dato il via libera al decreto Omnibus con 98 sì e 88 no. Confermata quindi la pena della reclusione fino a un anno per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca, gli intermediari di vpn, ecc.. Ora il testo passa alla Camera.

Legge antipirateria, Zorzoni (AIIP): “Iniziativa irresponsabile che, nel solo interesse della lobby del calcio, calpesta gli operatori, l’Autorità e l’ecosistema Internet”.

Starlink mette in subbuglio il mondo delle Tlc. Non mancano le critiche nei confronti del business di Elon Musk sulle telecomunicazioni.

