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Petrolio: l’allarme di Giorgetti sugli extraprofitti delle raffinerie Ue

Petrolio: l’allarme di Giorgetti sugli extraprofitti delle raffinerie Ue

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Petrolio: l’allarme di Giorgetti sugli extraprofitti delle raffinerie Ue Adnkronos

(Adnkronos) – In Europa ci sono imprese che “raffinano” in loco per poi esportare i prodotti raffinati “fuori dall’Europa” a prezzi “incredibili”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Dublino a margine dell’Ecofin informale, dove i ministri parlano della richiesta di alcuni Paesi, tra cui Italia, Spagna e Germania, di un intervento dell’Ue per tassare i corposi utili realizzati da alcune compagnie petrolifere grazie alla chiusura dello Stretto di Hormuz e alla crisi che ha generato. 

Per Giorgetti, un intervento a livello nazionale “certamente sì, è possibile. È stato fatto in passato. Naturalmente – ha aggiunto – bisogna capire anche dove si formano questi extra profitti, perché è semplice dire: ‘Ah, aumenta il prezzo….Ad esempio – ha notato – nella raffinazione c’è chi raffina in Europa ed esporta fuori dall’Europa a dei prezzi incredibili. Questi non sono profitti da mercato normale”, ha concluso. Il ministro non ha specificato a quali imprese si riferiva.  

 

economia

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Redazione Key4biz

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