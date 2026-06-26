Petrolio, a New York chiude in calo a 69,23: sotto i 70 dlr per prima volta dall’inizio della guerra in Iran

(Adnkronos) – Il petrolio chiude in forte calo a New York e sotto i 70 dollari per la prima volta dalla fine di febbraio, cioè dall’inizio della guerra contro l’Iran. Il West Texas Intermediate (Wti) con consegne ad agosto ha chiuso in flessione di 2,69 dollari (-3,74%) a 69,23 dollari al barile. A Londra il Brent con consegne ad agosto ha perso 3,27 dollari (-4,34%) a 71,99 dollari al barile. Complessivamente il Wti questa settimana ha perso l’8,7%: 6,62 dollari al barile.

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