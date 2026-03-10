Peter Thiel (Palantir) presto a Roma, incontrerà Meloni?

Oggi in prima piano la notizia del possibile arrivo a Roma, nei prossimi giorni, di Peter Thiel, tra i fondatori di Palantir (Big Data e AI), il “Re della sorveglianza”, come definito dal Corsera. Nell’interrogazione presentata al Governo, il deputato PD, Andrea Casu, in nome della “salvaguardia della sovranità tecnologica nazionale ed europea”, ha chiesto se siano o meno programmati incontri tra Thiel e Meloni o membri dell’esecutivo.

Fibra. La Commissione Ue bacchetta l’Agcom sulla designazione di Fibercop come operatore wholesale only: “Decisione prematura”.

Social. L’Italia, con un emendamento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale al DL PNRR, apre all’utilizzo dell’App IO agli over 14. Primo passo per la age verification.

