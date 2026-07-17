Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi

(Adnkronos) – Continua a crescere il mercato mondiale del pet food. Secondo le stime il settore passerà da 135 miliardi di dollari nel 2026 a quasi 200 miliardi entro il 2034, con un incremento del 48%. Anche in Italia il comparto è in forte espansione: nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro di fatturato, trainato soprattutto dai prodotti per gatti e da una domanda sempre più orientata verso la qualità.

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