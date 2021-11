“Persone, famiglie, minori – Riforma Cartabia: svolta epocale”, oggi il webinar alle 18:30

Tutela dei diritti della persona, dei minorenni e delle relazioni familiari: il progetto di riforma civile approvato in Senato lo scorso 21 settembre e ora all’esame della Camera (DDL AC 3289) è un” traguardo epocale” per la Giustizia italiana.

Ne sono convinti i legali di CAMMINO-Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni che ha compiuto da poco 20 anni di impegno a sostegno dei soggetti vulnerabili e dedica ad un confronto sulla riforma il Webinar “PERSONE, FAMIGLIE, MINORI – RIFORMA CARTABIA: SVOLTA EPOCALE“.

“Perché epocale? Perché finisce l’epoca in cui le persone già sofferenti per la crisi delle relazioni personali vengono sballottate tra più giudici e più processi per ottenere giustizia; perché un sistema più trasparente in cui è garantito che ci si possa difendere prospettando le proprie ragioni in modo chiaro e in contraddittorio risponde alle esigenze della società democratica; perché al diritto minorile e di famiglia viene finalmente riconosciuta dignità autonoma per la sua specificità; perché l’avvocatura, nella sua vocazione costituzionale di difesa dei diritti non solo nel singolo processo, ma nella società, si fa portatrice delle istanze di giustizia delle persone in modo unitario, sotto l’egida del CNF. Il fatto che presidenti di 4 associazioni specialistiche maggiormente rappresentative riconosciute nell’area persone, famiglia, minori insieme si dichiarino a favore della riforma, segna anche un’epoca per l’avvocatura specializzata di (ri)trovata unità nelle battaglie per la giustizia“. Così la Presidente di CAMMINO, l’Avv. Maria Giovanna Ruo, per la quale “la riforma risponde alle necessità di tutela effettiva”, mettendo mano finalmente alle norme in un campo per il quale gli operatori e l’avvocatura specializzata chiedono da oltre vent’anni una riforma organica e strutturale.

Al confronto, introdotto dall’Avv. Daniela Giraudo, coordinatrice Commissione Famiglia CNF, parteciperanno:

Avv. Cinzia Calabrese, Presidente AIAF

Avv. Gian Ettore Gassani, Presidente AMI

Avv. Maria Giovanna Ruo, Presidente CAMMINO

, Presidente CAMMINO Prof. Avv. Claudio Cecchella, Presidente ONDIF.

