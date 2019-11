Al termine dell’istruttoria, l'authority spiega che l'operazione determina il rafforzamento della posizione dominante della nuova entità nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e quindi impone che Persidera venga scissa in due società.

L’Antitrust ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di Persidera, società delle torri di trasmissione televisiva di Telecom Italia e Gedi, da parte di F2i ed EI Towers.

A conclusione dell’istruttoria, l’authority spiega che l’operazione determina il rafforzamento della posizione dominante della nuova entità nel mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione televisiva e quindi impone che Persidera venga scissa in due società:

MuxCo , che deterrà i diritti d’uso delle frequenze, destinata a F2i, e

, che deterrà i diritti d’uso delle frequenze, destinata a F2i, e NetCo, che deterrà l’infrastruttura di rete, destinata a EI Towers, società di cui F2i detiene il 60%, mentre Mediaset ne è azionista con il 40%.

A giugno Tim e il gruppo editoriale Gedi hanno raggiunto un accordo vincolante con F2i e EI Towers per la cessione delle partecipazioni detenute in Persidera (dispone di 5 multiplex digitali a copertura nazionale) – pari rispettivamente al 70% e al 30% del capitale – sulla base di un Enterprise Value pari ad € 240 milioni.

I canali in onda sui Mux di Persidera

Persidera dispone di 5 multiplex (MUX) digitali a copertura nazionale, in grado di ospitare servizi audio/video e applicazioni dati per trasmissioni su rete digitale terrestre. I tre MUX principali garantiscono una copertura di oltre il 95% della popolazione; i rimanenti due MUX garantiscono una copertura di oltre il 92% della popolazione.

La rete di diffusione è costituita da oltre 1.250 siti distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Persidera in questo modo si configura come il più grande operatore nazionale indipendente in grado di fornire servizio di ospitalità ai maggiori editori e broadcaster TV nazionali e internazionali:

Al.Ma. Media srl

De Agostini Editore

Discovery

HSE24

Italia Media srl

Juwelo

GM Comunicazioni srl

Rtl 102.5

Sky

Sony

Viacom