Perplexity Portable Computer approda su Windows con NVIDIA RTX

(Adnkronos) – La piattaforma di agenti locali Perplexity Portable Computer è disponibile per l’ecosistema Windows attraverso il supporto dei PC dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX e delle workstation NVIDIA RTX PRO, estendendo una tecnologia precedentemente limitata ai sistemi NVIDIA DGX Spark e ai PC con sistema operativo Linux. L’architettura software consente l’esecuzione locale di modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul dispositivo dell’utente, garantendo il trattamento dei dati riservati all’interno del PC senza il trasferimento di informazioni verso server esterni e senza il consumo di crediti della piattaforma cloud Perplexity Computer. Per le operazioni che richiedono capacità di ragionamento avanzate, il sistema è in grado di identificare autonomamente la necessità di un’elaborazione cloud, richiedendo la preventiva autorizzazione dell’utente prima di inoltrare le informazioni all’esterno.

L’infrastruttura integra modelli ottimizzati per le schede grafiche NVIDIA, come Qwen 3.8 27B, sottoposti a post-addestramento specifico per interagire con l’ambiente sandbox proprietario SPACE e con il browser integrato. L’operatività dell’agente si estende ai principali strumenti di lavoro quotidiano tramite connettori dedicati per Microsoft Outlook, OneDrive, Word, Google Drive, Gmail, Slack e GitHub, consentendo l’analisi trasversale dei file locali.

Tra i casi d’uso applicativi, nel settore ingegneristico l’agente è in grado di esaminare le richieste di modifica aperte su GitHub, organizzare le priorità di sviluppo, identificare la documentazione obsoleta e proporre aggiornamenti. In ambito finanziario, il sistema permette l’analisi di estratti conto, documenti fiscali e rendiconti d’investimento archiviati in locale per tracciare i costi di gestione e l’impatto fiscale indicando fonte e pagina esatta di ciascun dato, evitando l’invio dei documenti a chatbot esterni. Nel segmento aziendale e delle startup, la piattaforma può analizzare i dati sull’attivazione degli utenti per individuare le fasi di abbandono tra l’installazione e l’utilizzo effettivo, inviando le sintesi analitiche direttamente sui canali di comunicazione aziendali come Slack.

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