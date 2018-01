Di Pier Paolo Frigotto

Edizioni Corsare editore

Data di pubblicazione: ottobre 2017

ISBN: 9788899136277

Pagine: 136

Prezzo: € 12,00

Lo smartphone dà un senso di libertà, indipendenza e sicurezza. I ragazzi lo portano sempre con sé e lo usano incessantemente perché consente loro di essere connessi a internet e ai social network, di comunicare rapidamente attraverso le app, di giocare e ascoltare musica. L’utilizzo compulsivo del cellulare comporta però molteplici rischi, tra cui l’accesso a contenuti non adatti quando non decisamente pericolosi.

Un altro possibile rischio – da non sottovalutare, al pari del primo – è che gli adolescenti diventino “assenti” nei legami amicali e familiari e disimparino a trasmettere le loro emozioni in modo adeguato attraverso la comunicazione verbale. Pericolo smartphone vuole essere uno strumento per genitori e insegnanti che desiderano saperne un po’ di più sullo sterminato mondo dei contenuti accessibili nel web, per condividere con figli o alunni un uso consapevole dei dispositivi.

Pier Paolo Frigotto, laureato in Lettere e in Giurisprudenza, scrittore, è Dirigente scolastico presso l’I.C.S.“G. Parise” di Arzignano (VI).