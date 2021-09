Performing Media, al via il progetto dal 14 al 20 settembre a Roma

Performing media è un concetto evolutivo, comporta una nuova sensibilità che permette d’interpretare l’innovazione digitale come un’espansione delle possibilità di comunicazione, per agirle e non subirle. Si tratta di tutto un mondo di pratiche creative che trova origine nell’ambito delle culture digitali e ancora prima del teatro di ricerca affinato ai media, sia radiofonici sia video, in particolare con il videoteatro, una peculiarità italiana sviluppata nei primi anni Ottanta, con la Postavanguardia. Un fenomeno che si è poi esteso alle più diverse articolazioni, tra performance e multimedialità, che si misurano con le trasformazioni dei linguaggi audiovisivi. Oggi il performing media riguarda sempre più lo sviluppo delle tecnologie dei nuovi media interattivi, mobili e geolocalizzati (su cui Urban Experience con le sue “mappe parlanti” basate su geo-podcast sta facendo scuola).

I media possono diventare così performanti in via direttamente proporzionale alle nostre azioni innestate da progettazioni culturali ed educative. Ciò sta creando un nuovo paradigma per ciò che definiamo cultura: il rapporto tra uomo e mondo non è solo mediato da tecnologie meramente intese come strumenti ma comporta un’integrazione sensibile tra il naturale e l’artificiale, creando nuove opportunità di evoluzione antropologica e culturale.

Il progetto si svilupperà a Roma, dal 14 al 20 settembre 2021,in più luoghi, per una ricognizione teorica ed esperienziale, ludica e partecipativa, basata sull’apprendimento dappertutto. Coinvolge la Comunità Educante Diffusa del VII Municipio con le esplorazioni dei walkabout radionomadi per mappare il territorio, utilizzando anche videoproiezioni nomadi e foot footage, ovvero l’uso di repertori di memoria audiovisiva pertinente le peculiarità territoriali attraversate in cammino (come nell’azione prevista con la Scuola Nazionale di Cinema). Un momento conclusivo si svolgerà all’Accademia nazionale di Danza in cui fare un bilancio dell’iniziativa nella proiezione verso la terza edizione nel 2022 che concluderà il progetto triennale, valutando le diverse partnership, tra cui quella del Teatro di Roma.

Tra le performance si rilevano: The Walk di Cuocolo-Bosetti (il 16 settembre a Tor Fiscale) in cui la soluzione radiofonica di performing media trova un’evoluzione drammaturgica che investe la dimensione più intima, scuote la coscienza in un processo perturbante capace di far scaturire teatro dall’inquietudine.

I silent play (Sospesi il 18 settembre al Mandrione e Un altro sguardo il 19 a Villa Lazzaroni) di Carlo Presotto, un format di performing media capace di rendere protagonisti gli spettatori in happening che si rivelano come una palestra ludico-partecipativa di cittadinanza educativa.

Decentramenti di Simona Verrusio-Vj Janus ( il 17 settembre alla Romanina), un percorso di performing media lungo le tracce dell’avanguardia teatrale di Quartucci-Tatò nelle prime azioni di decentramento culturale dei primi anni Settanta e l’archeologia industriale dell’innovazione tecnologica per le telecomunicazioni di Italo Radio che divenne poi Italcable, esperienze apripista ai confini della città: in Romanina.

Nuvola Project realizzerà l’installazione di intelligenza artificiale IA Emotion Analysis elaborando il flusso delle conversazioni che saranno trasmesse in streaming su radiowalkabout.

Tutto si svolge all’aperto, con i sistemi radio che garantiscono distanziamento fisico, sollecitando la prossimità sociale. Tutte le azioni sono a ingresso libero e gratuito. Prenotazione fondamentale a info@urbanexperience.it oppure su WhatsApp: 3358384927 (indicare nome e cognome di tutti i partecipanti, oltre a un cellulare di riferimento). Si invita inoltre a portare le proprie cuffie dello smartphone (quelle con mini jack).

Programma

Martedì 14 settembre

Ex Istituto LUCE (Piazza Cinecittà 11) Sala Rossa

ore 17 Experience lab Opening, presentazione del progetto a cura di Carlo Infante.

A seguire walkabout con videoproiezioni nomadi

Mercoledì 15 settembre

Ex sala consiliare del VII Municipio a Villa Lazzaroni (Via Appia Nuova, 522)

ore 17 Experience lab su mappature: Comunità Educante Diffusa del VII Municipio Dislarghi; Nuvola Project IA Emotion Analysis; talk on line su MoveIn VR coreografia di Ariella Vidach-AIEP in ambiente virtuale su Mozilla Hub, con Claudio Prati – AIEP e Maria Grazia Mattei – Digital Culture Center. A seguire walkabout con videoproiezioni nomadi

Giovedì 16 settembre

Da Chiesa di San Policarpo (Piazza Aruleno Celio Sabino, 50)

ore 11 walkabout kid Verso il campo barbarico di Tor Fiscale

Casale di Tor Fiscale (Via dell’ Acquedotto Felice, 120)

ore 17 Experience lab Esplorare dentro con Renato Cuocolo

ore 18 performance teatrale The Walk di e con Cuocolo-Bosetti



Venerdì 17 settembre

I.C Raffaello plesso Raffaello(Via Alessandro Stoppato 7)

ore 11 walkabout kid Romanina Rapsodia

ore 16 Experience lab il performing media per l’innovazione territoriale

ore 17 walkabout-performance Decentramenti di e con Simona Verrusio-Vj Janus

Sabato 18 settembre

ore 17 Battiti! On lus (Via Casilina Vecchia 131) Experience Lab La rapsodia del teatro partecipativo, incontro con Carlo Presotto

ore 18 silent play Sospesi di e con Carlo Presotto-La Piccionaia

Domenica 19 settembre

Villa Lazzaroni (Giardino, Via Appia Nuova, 520)

ore 11 silent play Un altro sguardo di e con Carlo Presotto-La Piccionaia

Lunedì 20 settembre

Scuola Nazionale di Cinema (Via Tuscolana, 1524)

ore 11 walkabout Foot Footage verso Antiquarium di via Lucrezia Romana, con Nuvola Project e Vj Janus

ore 14 Experience Lab Foot Footage e lo sguardo di performing media per le location audiovisive con gli studenti della Scuola Nazionale di Cinema

Accademia nazionale di danza (Largo Arrigo VII 5)

ore 18 Experience Lab Finissage. Strategie di memoria tra Avanguardia e Innovazione: Performing Mediateca. Nuvola Project-IA Emotion Analysis e Vj Janus