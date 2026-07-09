Perché una fusione Tesla-SpaceX non è affatto una cosa certa

Gli investitori di Tesla stanno aspettando una fusione con SpaceX, o meglio, ci stanno sperando con pazienza. Ma non è sicuro che si farà.

Gli investitori, così come gli analisti e con loro quelli di Barron, credono che una fusione Tesla-SpaceX sia un fatto compiuto. I presupposti ci sono tutti: entrambe le aziende sono del tutto dedicate all’AI. Entrambe sono gestite da Elon Musk. Ed entrambe lavorano insieme da vicino sulla realizzazione di hardware e le applicazioni per l’AI.

“E’ una buona ragione (per un merger ndr)”, ha detto alla CNBC Adam Jonas di Morgan Stanley, aggiungendo che ci sono anche delle valide ragioni legali per avere le due aziende di Musk sotto lo stesso tetto.

Nessuna garanzia che si arrivi a un merger

Detto questo, però, non c’è alcuna garanzia che si arrivi ad un merger.

“Crediamo che un possibile merger SpaceX-Tesla sia complicato dal consistente quantitativo di cash che entrambe le aziende bruciano e da seri rischi regolatori”, ha scritto James Picariello, di BNP Paribas.

SpaceX in effetti ha bisogno di miliardi in capitale fresco per realizzare la sua costellazione di data center satellitari in orbita nello spazio per alimnetare l’intelligenza artificiale.

Tesla sta aumentando le spese per robot e robotaxi. Si prevede che il flusso di cassa libero di Tesla sarà negativo sia quest’anno che il prossimo.

“Nel frattempo, la necessità di approvazioni in diverse giurisdizioni (che coinvolgono lavori per il Dipartimento della Difesa) e il supporto degli azionisti di Tesla suggeriscono che qualsiasi accordo richiederà tempo, a nostro avviso”, ha aggiunto Picariello. “Rimangono fermi sulla nostra raccomandazione di sottoperformare e sul prezzo obiettivo di 280 dollari”.

Speculazioni sul merger non sostengono il titolo Tesla

Le speculazioni sulla fusione non hanno sostenuto il titolo mercoledì. Le azioni sono scese del 2,2% a 393,93 dollari, mentre l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average sono calati rispettivamente dello 0,3% e dell’1,1%. La mossa di Tesla ha fatto seguito a un calo del 4% di martedì.

La notizia che Tesla ha prodotto una nuova versione del suo crossover Model Y in Texas non ha dato una scossa alle azioni. La casa automobilistica di veicoli elettrici offre ora una versione a tre file di sedili e sei posti della sua Model Y, chiamata Model Y L, dove la L sta per passo lungo.

La produzione della L sembra essere la novità produttiva anticipata la scorsa settimana dal vicepresidente Lars Moravy.

Il prezzo di lancio della versione base è di circa 62mila dollari, circa 4mila dollari in più rispetto alla versione Performance della Model Y. La versione base della Y parte da 39mila dollari.

Le nuove versioni delle auto sono generalmente un buon incentivo per le vendite e la decisione di vendere la L negli Stati Uniti, lanciata in Cina, potrebbe dare a Tesla una spinta alle vendite.

Tesla, buon trimestre di vendite di auto

Tesla ha registrato un ottimo trimestre in termini di vendite. Nel secondo trimestre ha venduto circa 480mila veicoli, circa 70mila in più rispetto alle previsioni di Wall Street e con un aumento del 25% su base annua. Ciononostante, le azioni sono in calo dopo la pubblicazione dei dati sulle consegne e rimangono in ribasso di circa il 10% dall’inizio dell’anno.

Al momento gli investitori non sono così concentrati sulle vendite di auto. Insieme a SpaceX, stanno pensando all’intelligenza artificiale.

Tesla ha lanciato un servizio di robotaxi addestrati con l’IA ad Austin, in Texas, circa un anno fa. Ora opera in tre stati. Gli investitori attendono che l’attività inizi a generare vendite e utili significativi.

Attendono anche aggiornamenti sul robot umanoide di Tesla, Optimus, addestrato con l’IA. L’azienda sta lavorando alla terza versione del suo robot per la riduzione del lavoro manuale.

Nei prossimi mesi, i robotaxi e i robot influenzeranno maggiormente il titolo azionario rispetto ai veicoli elettrici.

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