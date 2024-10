Perché preferire il metano sintetico al gas naturale per il trasporto dell’idrogeno. Lo studio

Mentre la domanda di gas naturale aumenta di oltre il 2% nel 2024 (dati IEA), Frontier Economics dimostra con uno studio, come l’e-NG, ossia il metano sintetico, possa sostituire il combustibile fossile nel trasporto dell’ idrogeno, favorendo una riconversione a impatto zero. L’analisi si rivolge al mercato tedesco, ad oggi principale importatore di H2.

Lo studio di Frontier Economics

Un recente studio realizzato dalla società di consulenza internazionale Frontier Economics, dimostra come il gas naturale sintetico (o metano sintetico), più comunemente chiamato e-NG, nel panorama energetico esistente si distingua come tecnologia più efficace per il trasporto dell’idrogeno. La valutazione, commissionata dalla Tree Energy Solutions (TES) uno dei più grandi player di settore, capitanato da Marco Alverà, ex Ceo di Snam, fa riferimento al mercato tedesco. Ad oggi, infatti, la Germania, insieme al Giappone, si classifica come principale importatore dell’idrogeno, incorporando pienamente tale tecnologia nel processo nazionale di decarbonizzazione.

Che cos’è l’e-NG

L’e-NG è un carburante definito “sostenibile”, in quanto prodotto artificialmente, in grado di sostituire perfettamente il gas naturale fossile. È possibile generarlo su larga scala combinando idrogeno verde e CO2, creando una miscela identica, a livello molecolare, al gas naturale. […]

