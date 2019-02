Perché le password non avranno futuro

La maggior parte delle persone rientra in due categorie: usano una password per ogni account o usano una password leggermente diversa per ogni account. Tuttavia, nessuno di questi approcci è molto efficace. Mentre 10 anni fa, le persone dovevano solo tenere traccia di una password per e-mail e banca, oggi l’utente medio deve tenere traccia di quasi 200 password.

Aziende come Microsoft stanno lavorando per sostituire le password tradizionali con dati biometrici e chiavi di sicurezza. Altri stanno cominciando a rendersi conto che i metodi comunemente accettati per creare password sicure non sono effettivamente efficaci.