Perché il pacchetto per la sovranità tecnologica è in realtà un pacco

Ci viene questo dubbio dopo aver letto le 29 pagine del pacchetto per la sovranità tecnologica, presentato con tanto clamore dalla Commissione europea per ridurre la dipendenza digitale dell’Europa da aziende e fornitori extra-UE. Ecco perché.

Il “sovereignty washing” ora è portato avanti dalla Commissione europea? Ci viene questo dubbio dopo aver letto le 29 pagine del pacchetto per la sovranità tecnologica, presentato con tanto clamore dalla Commissione europea per ridurre la dipendenza digitale dell’Europa da aziende e fornitori extra-UE.

Invece, più che un Pacchetto per la sovranità tecnologica europea ci sembra un Pacco.

Per diversi motivi, ben evidenziati anche da EuroStack Initiative Foundation:

Perché è stato cancellato, rispetto all’ultima bozza, il “Buy European”, per cui ora non c’è nessun obbligo di acquistare tecnologie europee da parte della Pubblica Amministrazione. Il principio della “preferenza europea” è stato sostituito nel CADA (Cloud and AI Development ACT) da 4 livelli di sovranità per il cloud.

Ma, osserva il Direttore dell’Open Markets Institute Europe, Max von Thun-Hohenstein Yoshioka,“solo il quarto e il più alto livello di garanzia di sovranità impone un cloud europeo”. Mentre “per gli altri tre”, ha aggiunto, “che rappresentano la maggior parte della spesa pubblica, gli hyperscaler statunitensi potranno comunque vincere contratti, superando vari ostacoli legali e burocratici (in cui, come sappiamo, sono molto abili)”. Ancora più preoccupante per il Direttore dell’Open Markets Institute Europe sono le disposizioni del CADA su sovranità e approvvigionamento che “rischiano di essere completamente superate dalle ‘zone di accelerazione dei data center. “Queste zone”, ha spiegato, “che saranno obbligatorie in ogni Stato membro, permettono agli operatori dei data center di beneficiare di processi di autorizzazione accelerati (leggi: attenuati) e di revisioni ambientali”.

Infine, il Pacchetto per la Sovranità Tecnologica della Commissione europea viene bocciato sia da EuroStack Initiative Foundation sia dal direttore dell’Open Markets Institute Europe perché non prevede nessun obbligo, tutto è lasciato alla scelta finale e alla discrezionalità di ogni Stato Membro.

Non è un Regolamento applicabile così com’è da tutti gli Stati, ma la Commissione UE “incoraggia” gli Stati membri a prendere le misure necessarie per creare un ecosistema o stack ma solo per il cloud e l’AI. Non si applica a tutti i software acquistati o utilizzati dalle PA europee.

Stando a queste analisi, più che diminuire la dipendenza digitale, la Commissione europea l’aumenta. Vedremo come il testo sarà accolto e modificato dal Parlamento europeo…

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz