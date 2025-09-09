In questa serie di approfondimenti esploriamo le persone che, secondo la lista TIME100 AI, stanno orientando direzione e regole dell’intelligenza artificiale. Ogni puntata offre tre chiavi di lettura: chi sono (e cosa hanno fatto davvero), perché contano ora (non ieri), che impatto avranno su mercato, policy e sicurezza. Dopo Yoshua Bengio, Paula Ingabire, Liang Wenfeng e Dario Amodei è il turno di Henna Virkkunen, politica finlandese ed europarlamentare.

Chi è (e cosa ha fatto davvero)

Henna Virkkunen è un’eurodeputata del Partito di Coalizione Nazionale, a Bruxelles dal 2009, dopo essere stata ministra in Finlandia con deleghe a Istruzione, Trasporti e Comunicazioni. Negli anni ha costruito un profilo politico legato al digitale e oggi è considerata la “voce dell’AI” al Parlamento europeo. È stata protagonista dell’AI Act, la prima legge completa al mondo che regola l’intelligenza artificiale, simbolo della capacità dell’Europa di dettare standard globali.

Perché conta

Virkkunen non si accontenta del ruolo di regolatrice. Ad aprile ha presentato il piano per fare dell’Europa un “continente leader nell’AI”: meno vincoli burocratici, più sostegno a ricerca e imprese. Il cuore dell’iniziativa è un codice di condotta volontario, finalizzato a luglio e sottoscritto da big tech come OpenAI, Google e dalla campionessa europea Mistral AI. La sua strategia mira a dimostrare che Bruxelles può essere anche un acceleratore, non solo un freno.

Che impatto avrà su mercato, policy e sicurezza

Mercato : il piano prevede la creazione di cinque gigafactory per l’AI, ciascuna con oltre 100.000 chip, la disponibilità di dataset pubblici di alta qualità e borse di studio per talenti. Un’infrastruttura pensata per colmare il divario con Stati Uniti e Cina.

: il piano prevede la creazione di cinque gigafactory per l’AI, ciascuna con oltre 100.000 chip, la disponibilità di dataset pubblici di alta qualità e borse di studio per talenti. Un’infrastruttura pensata per colmare il divario con Stati Uniti e Cina. Policy : semplificando la conformità, Virkkunen riduce il rischio che le norme blocchino l’innovazione, mantenendo aperto il dialogo con le aziende globali e rafforzando quelle europee.

: semplificando la conformità, Virkkunen riduce il rischio che le norme blocchino l’innovazione, mantenendo aperto il dialogo con le aziende globali e rafforzando quelle europee. Sicurezza: la sua agenda resta ancorata a trasparenza e tutela dei cittadini. L’obiettivo è consolidare l’Europa come punto di riferimento mondiale nella definizione di regole responsabili per l’AI.

L’agenda di Virkkunen resta ancorata a trasparenza, tutela dei cittadini e competitività industriale. Il suo obiettivo è consolidare l’Europa come punto di riferimento mondiale nella definizione di regole responsabili per l’AI, dimostrando che Bruxelles può essere non solo legislatore, ma anche motore di sviluppo tecnologico.

