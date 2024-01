Dal 1978 le chiavi di plastica sono lo standard in hotel, consentendo agli ospiti di entrare in stanza semplicemente appoggiandole sotto la maniglia.

Ma con la progressiva eliminazione della plastica monouso, le chiavi magnetiche in plastica stanno diventando uno strumento obsoleto. Per molti hotel, le chiavi magnetiche in plastica non rientrano più nella loro etica di sostenibilità. Nel 2021, Mandarin Oriental ha introdotto nei propri hotel le chiavi magnetiche in bambù e legno.

E’ vero che le chiavi magnetiche non sono di plastica monouso, ma è vero anche che gran parte dei clienti non restituisce le chiavi di plastica e quindi sostituirle con un materiale biodegradabile è una soluzione che taglia la testa al toro.

Dare in mano ai clienti una card di bambù ha aiutato a raggiungere l’obiettivo. Tanto più che i fornitori di materiali ecosostenibili stanno rapidamente aumentando. Altre catene alberghiere, come 1 Hotels, hanno utilizzato invece delle chiavi digitali di legno. Riusabili e riciclabili per natura.

La svolta ambientalista non riguarda soltanto le grandi catene. Ad esempio, anche il Grand Hotel Bristol di Portofino ha adottato le chiavi di bambù per abbattere la stampa di nuove chiavi di plastica. Lo stesso discorso vale per il Grand Hotel Vittoria sul Lago di Como.

Molti altri alberghi, infine, puntano sulla personalizzazione delle chiavi.