Molte società di mining stanno cercando di sfruttare le proprie risorse informatiche per altre applicazioni redditizie, come l'elaborazione dati e l'apprendimento automatico offerti dall'AI. Ecco perché.

Negli ultimi tempi, molte aziende di mining di Bitcoin stanno effettuando una svolta verso l’intelligenza artificiale. Questo fenomeno è dovuto a diversi motivi che stanno spingendo tali aziende a diversificare le proprie attività e adottare l’IA come nuova direzione.

Prima di tutto, l’industria del mining di Bitcoin è diventata sempre più competitiva, con un aumento della difficoltà e dei costi associati all’estrazione di nuove monete. Di conseguenza, molte società di mining stanno cercando di sfruttare le proprie risorse informatiche per altre applicazioni redditizie, come l’elaborazione dati e l’apprendimento automatico offerti dall’IA.

Inoltre, l’IA offre opportunità per migliorare l’efficienza operativa e ridurre i costi delle operazioni di mining. L’uso di algoritmi e modelli di apprendimento automatico può ottimizzare i processi di mining, migliorare la gestione dell’energia e aumentare la velocità di elaborazione dei calcoli crittografici necessari per il mining di Bitcoin.

Il mining di bitcoin e i problemi energetici

Dall’inizio di giugno, il valore di mercato di 14 grandi aziende di mining di Bitcoin è aumentato del 22%, pari a 4 miliardi di dollari, secondo un rapporto di J.P. Morgan del 24 giugno. L’aumento della domanda di energia per i modelli di AI generativi, come ChatGPT, ha portato ad una ricerca spasmodica di fonti di energia a basso costo e spazi per ospitare grandi centri dati.

Molti di questi centri, originariamente destinati al mining di Bitcoin, sono ora utilizzati anche per l’AI. Ad esempio, Core Scientific ha annunciato l’ospitalità di oltre 200 megawatt di GPU per la startup AI CoreWeave. Altri, come Hut 8, hanno ricevuto ingenti investimenti per sviluppare infrastrutture AI.

Tuttavia, questa transizione ha notevoli implicazioni energetiche e climatiche. I centri dati utilizzano fino a 50 volte l’energia di un normale edificio commerciale, e si prevede che entro il 2030 utilizzeranno l’8% dell’energia totale degli Stati Uniti, rispetto al 3% del 2022.

Molti nuovi centri dati sono alimentati da combustibili fossili, suscitando preoccupazioni tra gli attivisti climatici per l’aumento delle emissioni di carbonio e l’impatto sulla rete elettrica e sui costi dell’elettricità.

Energia, entro il 2026 i data center dedicati all’AI richiederanno 90 trilioni di wattora

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, entro il 2026 i data center dedicati all’AI richiederanno 90 trilioni di wattora di elettricità a livello globale, oltre dieci volte l’energia utilizzata nel 2022. Molti esperti sottolineano la necessità di una maggiore attenzione ai costi climatici dell’AI, che fino ad ora sono stati in secondo piano rispetto ad altre preoccupazioni come la violazione del copyright e la perdita di posti di lavoro. Alcune delle principali aziende tecnologiche stanno cercando di ridurre il loro impatto ambientale utilizzando fonti di energia rinnovabile e sviluppando chip più efficienti dal punto di vista energetico.

Tuttavia, le normative che limitano l’uso di energia e acqua o le emissioni di carbonio dei data center sono ancora scarse, specialmente in Asia. Alcuni suggeriscono che l’industria dovrebbe concentrarsi su modelli di AI più piccoli e più efficienti, che non richiedano calcoli su cloud e che riducano il consumo energetico complessivo.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz