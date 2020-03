Per i più coraggiosi ci sarebbe l’AI barber, software dotati di intelligenza artificiale in grado di tagliare i capelli. Guarda il risultato del taglio.

Il Coronavirus è un’emergenza sia sanitaria sia finanziaria-economica. Secondo un’indagine di Confindustria, il 65% delle imprese nazionali ha registrato un impatto negativo sulla propria attività. E tra queste ci sono anche parrucchiere e barbieri, perché molte persone in questo periodo di COVID-19, hanno smesso di farsi tagliare i capelli.

Per i più coraggiosi ci sarebbe l’AI barber, software dotati di intelligenza artificiale in grado di tagliare i capelli. Come questo:

In questo altro video è possibile vedere la “parrucchiera” dotata di intelligenza artificiale.