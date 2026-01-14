Secondo quanto racconta il Wall Street Journal, il progetto, ancora in fase di sviluppo, è al centro della nuova strategia di Tesla che mira a spostare il focus dall’automotive alla robotica avanzata.

Elon Musk immagina un futuro in cui i robot umanoidi di Tesla, chiamati ‘Optimus’, diventino la principale fonte di ricavi dell’azienda e uno dei prodotti più significativi della storia industriale.

Secondo quanto racconta il Wall Street Journal, il progetto, ancora in fase di sviluppo, è al centro della nuova strategia di Tesla che mira a spostare il focus dall’automotive alla robotica avanzata.

Per Musk, questi robot potranno operare nelle fabbriche, svolgere faccende domestiche, assistere in sala operatoria e addirittura aiutare nella colonizzazione di Marte.

La strada per raggiungere questa visione? Molto complessa

Tuttavia, la strada per raggiungere questa visione rimane complessa: le difficoltà ingegneristiche nella costruzione di mani robotiche sensibili e versatili, nonché la navigazione autonoma in ambienti umani, rappresentano ancora ostacoli significativi. Attualmente, molti dei movimenti di Optimus sono gestiti da operatori umani tramite realtà virtuale.

Nonostante ciò, Tesla investe risorse consistenti in raccolta dati e sviluppo software, con robot che apprendono movimenti da video di esseri umani e si esercitano in compiti semplici come piegare vestiti o usare utensili.

Optimus e le perplessità all’interno di Tesla

All’interno di Tesla, infatti, non mancano le perplessità. Alcuni ingegneri mettono in dubbio l’utilità reale di robot umanoidi in contesti industriali, dove spesso soluzioni specializzate, magari su ruote, risultano più efficienti, stabili e meno costose. L’adozione della forma umana, secondo questa visione, risponde più a una narrazione futuristica che a una reale necessità produttiva.

Musk, però, non sembra intenzionato a fare passi indietro. La sua determinazione è rafforzata anche da interessi diretti: una parte significativa della sua futura remunerazione è legata al raggiungimento di obiettivi estremamente ambiziosi, tra cui la vendita di almeno un milione di robot Optimus. Un traguardo che oggi appare lontano, ma che chiarisce quanto il progetto sia centrale nella strategia di lungo periodo.

Robot umanoidi: mercato da miliardi di dollari entro il 2050

Il mercato dei robot umanoidi, secondo diverse stime, potrebbe valere migliaia di miliardi di dollari entro il 2050. Anche una quota relativamente piccola sarebbe sufficiente a trasformare radicalmente Tesla, spostandola definitivamente dal ruolo di produttore di veicoli a quello di gigante della robotica e dell’AI.

Resta da capire se Optimus riuscirà davvero a passare dalla dimostrazione tecnologica al prodotto utile, scalabile e sostenibile. La scommessa è aperta.

