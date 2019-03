Nel 2019 attraverso il programma “Per chi crea” sono stati aperti 4 bandi rivolti a privati, aziende, scuole, enti e associazioni che presentano un progetto a sostegno di autori, artisti, interpreti ed esecutori under 35 e residenti in Italia.

La SIAE, in base alla Legge di stabilità del 2016, destina il 10% dei compensi della copia privata ad attività che favoriscano la creatività e la promozione culturale nazionale ed internazionale dei giovani.

Il presente bando è rivolto a progetti di realizzazione e esecuzione nazionale e internazionale di opere teatrali, musicali e di danza di giovani artisti residenti in Italia e progetti volti alla traduzione in altre lingue e relativa distribuzione all’estero, nei settori Cinema – Libro e lettura. Il presente Bando intende promuovere la creatività dei giovani, il superamento del cultural divide, nonché il dialogo interculturale attraverso iniziative che favoriscano uno scambio di vedute aperto e rispettoso tra persone o gruppi di origini e tradizioni etniche, culturali, religiose e linguistiche diverse, in uno spirito di comprensione e rispetto reciproci.

Soggetti beneficiari

I progetti possono essere presentati da istituzioni scolastiche ed educative statali. Enti del Terzo Settore possono collaborare alla realizzazione del progetto.

Tipologia di progetti ammissibili

Il bando finanzia progetti di formazione e promozione culturale promossi dalle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e secondo grado anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e organizzazioni private, nei seguenti settori artistici: Arti visive, performative e multimediali; Cinema; Danza; Libro e lettura; Musica. Teatro. I progetti devono avere le seguenti caratteristiche: – I destinatari sono minimo 45 alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie, – Prevedono attività di carattere formativo improntate su un approccio innovativo e fortemente laboratoriale, dirette a stimolare e rafforzare le capacità creative degli studenti. Il percorso deve prevedere almeno 3 moduli di 20 ore ciascuno – Prevedono l’attuazione di iniziative e attività di promozione culturale finalizzate all’ampliamento delle opportunità di fruizione culturale degli studenti (ad es., partecipazione a spettacoli, visite a istituzioni culturali, – Prevedono attività anche al di fuori del contesto e orario scolastico, – Prevedano, al termine delle attività progettuali, iniziative dedicate all’esposizione, pubblicazione e presentazione e/o esecuzione in pubblico delle opere realizzate dagli studenti nell’ambito del progetto.

Entità e forma dell’agevolazione

Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 6.220.000 di Euro di cui:

– Arte visive, performative e multimediali: 373.000,00 Euro;

– Cinema: 1.893.248,36 Euro;

– Danza: 373.004,00 Euro;

– Libro e lettura: 372.900,00 Euro;

– Musica: 2.835.047,64 Euro;

– Teatro: 372.800,00 Euro.

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore a 25.000,00 Euro. Questo importo può rappresentare il 100% del costo totale del progetto: non è quindi indispensabile un cofinanziamento.

Scadenza

Le domande di sostegno possono essere presentate fino al 5 aprile 2019.