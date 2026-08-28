La Corte federale della California ha stabilito che il Dipartimento della Difesa ha agito illegalmente contro Anthropic dopo lo scontro sui limiti all’uso militare dell’AI.

L’inserimento di Anthropic nella “lista nera” del Pentagono è stato illegittimo. Lo ha stabilito la giudice Rita Faye Lin, della Corte distrettuale per il Distretto settentrionale della California, accogliendo le ragioni della società di intelligenza artificiale.

Secondo la giudice, gli atti dimostrano che il governo ha messo in atto una ritorsione illegittima in violazione del Primo Emendamento e che ad Anthropic è stata negata la procedura prevista dal Quinto Emendamento prima dell’adozione del provvedimento restrittivo.

Nell’ordinanza la decisione del Pentagono viene inoltre definita “arbitraria e capricciosa”. Il governo dovrebbe impugnare la sentenza.

Lo scontro sui limiti all’AI in guerra

La controversia tra Anthropic e l’amministrazione statunitense è esplosa a febbraio, quando il presidente Donald Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno accusato la società di mettere a rischio la sicurezza nazionale. Il nodo era un contratto da 200 milioni di dollari sottoscritto nel luglio 2025 con il governo degli Stati Uniti.

Anthropic aveva inserito clausole per impedire che Claude venisse utilizzato per la sorveglianza di massa dei cittadini americani e per lo sviluppo di sistemi d’arma letali completamente autonomi. Il Pentagono, invece, voleva poter utilizzare i sistemi disponibili per “ogni scopo lecito”, senza accettare quei limiti.

La giudice: il bando usato come esempio pubblico

Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, il provvedimento contro Anthropic non sarebbe stato motivato soltanto da esigenze operative o di sicurezza.

La giudice Lin ha scritto che le azioni del governo erano legate anche al desiderio di trasformare il bando contro la società in un esempio pubblico, in risposta alla sua opposizione alle posizioni dell’amministrazione sull’uso militare dell’intelligenza artificiale.

È proprio questo elemento che ha portato la Corte a considerare illegittima la misura adottata dal Pentagono.

Perché il Pentagono aveva bloccato Anthropic

Alla base dello scontro c’era il rifiuto di Anthropic di consentire un utilizzo senza limiti del modello Claude nelle attività militari. Nel contratto da 200 milioni di dollari siglato nel luglio 2025, la società aveva imposto due vincoli precisi: niente sorveglianza di massa dei cittadini americani e niente impiego per sistemi d’arma letali completamente autonomi. Il Pentagono, al contrario, chiedeva di poter utilizzare i modelli AI per “ogni scopo lecito” previsto dalle proprie attività.

Dopo il mancato accordo su questi limiti, l’amministrazione Trump e il segretario alla Difesa Pete Hegseth accusarono Anthropic di ostacolare le esigenze di sicurezza nazionale e la società venne inserita nella lista nera del Dipartimento della Difesa. È proprio questa decisione che la giudice Rita Faye Lin ha ora considerato una ritorsione illegittima.

Anthropic: “Continueremo a lavorare con il governo”

“Restiamo concentrati sulla collaborazione proficua con il governo per sfruttare l’intelligenza artificiale a beneficio della nostra sicurezza nazionale, in modo che tutti gli americani possano trarre vantaggio da questa tecnologia”, ha dichiarato un portavoce della società.

La sentenza riapre così uno dei nodi più delicati nel rapporto tra aziende AI e apparato militare statunitense: fino a che punto i fornitori possono imporre limiti all’utilizzo dei propri modelli quando questi vengono impiegati per difesa, sorveglianza e sistemi d’arma.

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