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Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione

Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione

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Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione Adnkronos

(Adnkronos) – L’eventuale possibilità di accedere alla pensione anticipata a 64 anni sarebbe accompagnata dal ricalcolo dell’intera pensione con il sistema contributivo, afferma la Cgil. Le simulazioni del sindacato mostrano che, con 40 anni di contributi e una retribuzione annua di 35mila euro, l’assegno calcolato con il sistema misto sarebbe di circa 1.726 euro mensili. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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