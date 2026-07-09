Penny Italia in Sicilia: Sviluppo, Territorio e Sostenibilità a San Giovanni La Punta

(Adnkronos) – Penny Italia consolida la sua presenza in Sicilia con l’apertura del 32° punto vendita a San Giovanni La Punta (CT). Il nuovo store da 1.500 mq unisce l’eccellenza dei prodotti locali e l’efficienza energetica supportata dall’intelligenza artificiale. Attraverso investimenti sul territorio e riqualificazione urbana, l’insegna conferma il proprio impegno verso modelli di crescita sostenibili e vicini alla comunità.

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