Peggiora il tempo con piogge sparse. Più fresco (video)

Il tempo peggiora su gran parte d’Italia, soprattutto centrale e meridionale, con piogge sparse e temperature in diminuzione.

Al Nord

Mattinata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto su tutte le regioni con cieli in prevalenza soleggiati. In serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora piogge su Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata deciso miglioramento, con cieli tendenzialmente sereni.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino piogge sparse su Campania, Molise. Sardegna e Puglia settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle regioni peninsulari, cieli più soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata residue precipitazioni sui medesimi settori, più asciutto altrove.

Temperature

Minime in generale diminuzione; massime stazionarie o in aumento sulle isole maggiori, in calo sul resto della penisola.