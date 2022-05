Pechino ordina alle aziende di disfarsi di 50 milioni di pc stranieri

La Cina punta alla sovranità tecnologica entro il 2030 e pc e laptop, compresi software e OS, devono essere sostituiti con alternative nazionali. I fornitori internazionali sono ormai dei competitor geopolitici, dei rivali di cui non fidarsi più. La mossa va inquadrata anche in termini di sicurezza nazionale.

Tutti vogliono rafforzare la propria autonomia tecnologica, per evitare di dipendere troppo dalle forniture estere, e questo vale anche per la Cina.

Il grande Paese asiatico ha deciso di togliere di mezzo tutti i computer stranieri, soprattutto quelli utilizzati nella Pubblica Amministrazione (PA) e dalle società a partecipazione statale.

Secondo stime Bloomberg, se ne sostituiranno almeno 50 milioni solo nella PA centrale, entro i prossimi due anni.

Già da questo mese di maggio Pechino dovrebbe aver disposto la sostituzione degli apparecchi di fabbricazione straniera con alternative nazionali.

Si tratta di una mossa con diverse motivazioni alla base, prima di tutto economiche e commerciali, perché rientra nel piano generale decennale di riduzione della dipendenza tecnologica da altri Paesi che ormai sono considerati dei rivali geopolitici, ma da inquadrare anche nell’ottica di una maggiore sicurezza informatica interna.

Il provvedimento potrebbe anche mettere in difficoltà molti giganti del settore, come HP e Dell (che hanno già iniziato a perdere il 2,5% nelle contrattazioni di venerdì a New York), a favore invece di brand locali molto popolari come Lenovo (che al contrario ha visto salire il valore del titolo del +5%), ovviamente Huawei e Inspur.

Lenovo controlla il 42% circa del mercato interno e nel 2021 le spedizioni nazionali sono cresciute del 7,7%, seguita dalle americane Dell e HP, rispettivamente con il 12,5% e il 9,2%, mentre le taiwanesi Asus e Acer si tendono un 5,5% a testa.

Spazio anche per il mercato software e sistemi operativi, con in pole position società cinesi come Kingsoft e Standard Software.

Sul sito di notizie economiche e finanziarie si spiega che Pechino sta incoraggiando la sostituzione dell’OS Windows con Linux.

Previste delle deroghe per alcune organizzazioni che potrebbero continuare ad acquistare attrezzature straniere avanzate al momento non facilmente sostituibili.