Paradosso del Covid-19: milioni di persone sono costrette in casa per lavoro e scuola, e cresce in maniera esponenziale la domanda globale di pc.

Il mercato globale dei pc è cresciuto del 12,7% nel terzo trimestre del 2020, con 79,2 milioni di pezzi venduti nel periodo giugno-settembre sulle ali – sta qui il paradosso – della crisi globale legata al Covid-19. E’ quanto emerge da un report di Canalys.

Si tratta della crescita maggiore negli ultimi 10 anni per il mercato dei pc, che dopo un primo trimestre 2020 debole e una ripresa nel secondo trimestre, ha messo le ali nel terzo quarto dell’anno a fronte dello stesso periodo dell’anno precedente, quando il mercato era stato comunque forte.

Le vendite globali di notebook hanno toccato quota 64 milioni, avvicinando i livelli record del quarto trimestre 2011 quando le vendite globali di notebook toccarono quota 64,6 milioni.

A trainare le vendite, la seconda ondata del virus che si sta manifestando in diversi paesi e che sta imponendo nuove restrizioni che favoriscono smart working e Dad (Didattica a distanza).

Le vendite di notebook e workstation mobili sono cresciute del 28,3% in un anno, a fronte di un calo del 26% di vendite di desktop e workstation desktop.

Lenovo ha così riconquistato il primo posto nella classifica dei vendor, con una crescita dell’11,4% nel terzo trimestre e 19 milioni di pc venduti. HP ha messo a segno un incremento simile dell’11,9% e si piazza al secondo posto con 18,7 milioni di pezzi venduti. Dell è terzo, con una lieve flessione dello 0,5% delle vendite rispetto all’anno precedente. Apple e Acer sono entrati nella top 5, mettendo a segno un aumento del 13,2% e del 15%.

Vendor (company) Q3 2020

shipments Q3 2020

market share Q3 2019

shipments Q3 2019

market share Annual

growth Lenovo 19,270 24.3% 17,295 24.6% 11.4% HP 18,660 23.6% 16,670 23.7% 11.9% Dell 11,989 15.1% 12,046 17.1% -0.5% Apple 6,372 8.1% 5,628 8.0% 13.2% Acer 5,638 7.1% 4,902 7.0% 15.0% Others 17,277 21.8% 13,739 19.6% 25.8% Total 79,207 100.0% 70,280 100.0% 12.7%

La domanda di notebook continua a crescere in maniera costante nel segmento consumer e business. Il focus al momento si sta spostando sulle Pmi e sulle scuole. Secondo stime di Canalys, la spesa IT, comprensiva del pc, sarà uno dei driver principali della ripres economica dopo la pandemia.

Gli effetti duraturi della pandemia sulle modalità di lavoro, di apprendimento e di collaborazione delle persone creeranno grandi opportunità di business per i vendor di pc nei prossimi anni. Secondo Canalys, sarà importante tenere presente il progressivo deteriorarsi delle dimensioni lavorative e domestiche, che spinge quindi verso una visione mobile della connettività, della durata delle batterie, con particolare attenzione per la qualità video e audio dei device.

Un altro aspetto importante sarà la differenziazione del portafoglio prodotti, per catturare i segmenti chiave come l’education e soprattutto il gaming. Tenendo conto che oltre il pc in sé, crescerà la domanda di accessori, nuovi servizi, pacchetti di abbonamento, e una forte focalizzazione sulla sicurezza dei dispositivi. Le vendite di pc sono previste in aumento anche per il periodo natalizio.