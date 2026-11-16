Prende vita la “dichiarazione di San Francisco” sulla corsa all’AI, manca ancora la firma dell’Ue sulla nuova Pax Silica

La dichiarazione firmata il 15 novembre a San Francisco da Stati Uniti e nove partner di Pax Silica punta a proteggere le tecnologie e le infrastrutture alla base delle filiere dell’intelligenza artificiale (AI). Il testo individua un’ampia categoria di asset sensibili (dai chip ai materiali, dalle competenze ai mezzi di produzione) e prevede gruppi di lavoro su filiere, sicurezza e adozione dell’AI. È un’intesa politica non vincolante: non assegna fondi, non avvia nuovi impianti e non ripartisce tra i firmatari capacità produttive o tecnologiche.

La Commissione europea non ha ancora sottoscritto quella che la Casa Bianca ha chiamato la “dichiarazione di San Francisco”. L’Unione europea, già entrata nella più ampia iniziativa Pax Silica a giugno, dovrebbe aderire insieme a Germania, Svezia e Paesi Bassi nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da La Repubblica. La distinzione conta: partecipare a un’iniziativa di cooperazione non equivale ad avere definito quali interessi industriali europei essa proteggerà, né a disporre degli strumenti per farlo.

Il vantaggio europeo è soprattutto di coordinamento, ma limitato in termini di autonomia strategica

Per Bruxelles, il beneficio immediato può essere una maggiore condivisione di informazioni e una cornice comune con i partner su rischi e dipendenze. In una filiera globale, dove progettazione dei chip, macchinari, materie prime, energia e trasporti coinvolgono Paesi diversi, il coordinamento può migliorare la consapevolezza delle vulnerabilità e la preparazione a eventuali interruzioni.

È un vantaggio reale, ma limitato: riguarda soprattutto la sicurezza percepita e la capacità di agire insieme. La dichiarazione non stabilisce che cosa l’Europa produrrà, dove investirà o come sosterrà le proprie imprese. Non garantisce una quota europea nella produzione di chip, nei data center, nei modelli di AI o nelle tecnologie strategiche. Senza questi tasselli, la cooperazione può rendere più sicura una filiera che resta controllata da altri.

Il costo della rivalità Usa-Cina lo pagherà l’Europa?

Pax Silica nasce nel contesto della competizione tra Washington e Pechino. Gli Stati Uniti vogliono ridurre le dipendenze dai punti di forza cinesi, a partire dalle terre rare, e coordinare gli alleati nella protezione delle tecnologie considerate strategiche. Per l’Europa, aderire può significare contribuire a definire le misure comuni, ma può anche esporla alle conseguenze di una rivalità che non controlla, tra restrizioni commerciali, pressioni sulle catene di fornitura e scelte di allineamento.

Il rischio, di cui abbiamo già parlato in precedenza, è che la sicurezza economica venga interpretata principalmente secondo le priorità statunitensi. Se la definizione di tecnologie sensibili resta ampia e le regole operative vengono stabilite in seguito, i governi europei potrebbero trovarsi a dover coordinare controlli e restrizioni senza avere garanzie equivalenti su accesso alle tecnologie, investimenti o sviluppo industriale.

Bruxelles aveva già espresso riserve sulle definizioni vaghe, sul riferimento alla “superintelligenza” e sui possibili effetti sull’autonomia regolatoria dell’UE.

Il nodo, quindi, è la libertà di scelta europea: poter proteggere la sicurezza senza rinunciare a una politica industriale autonoma, mantenere margini di manovra nei rapporti con Cina e Stati Uniti e sostenere soluzioni made in Europe. La dichiarazione non impone formalmente un allineamento, ma il coordinamento può restringere le opzioni se non è accompagnato da capacità proprie e da una voce europea effettiva nella definizione delle regole. Se l’Europa condivide i costi della rivalità Usa-Cina senza costruire imprese, infrastrutture e competenze autonome, il risultato potrebbe essere più protezione delle filiere altrui che maggiore sicurezza per la propria industria.

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