Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga

(Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Fairlane Town Center, a Dearborn, nello Stato americano del Michigan. Lo riferisce l’emittente Abc News. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o fermati. Sui social sono state condivise le immagini della corsa concitata fuori dall’edificio nel momento in cui le persone presenti avvertono gli spari.

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