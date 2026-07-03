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Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga

Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga

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Paura in Usa, spari in un centro commerciale in Michigan: il video delle persone in fuga Adnkronos

(Adnkronos) – Una sparatoria è avvenuta nel centro commerciale Fairlane Town Center, a Dearborn, nello Stato americano del Michigan. Lo riferisce l’emittente Abc News. Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali vittime o fermati. Sui social sono state condivise le immagini della corsa concitata fuori dall’edificio nel momento in cui le persone presenti avvertono gli spari. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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