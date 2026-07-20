Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell’Fbi: arrestato un uomo

(Adnkronos) – Fumo e fiamme davanti alla sede dell’Fbi di New York dove un ordigno incendiario ha fatto alzare un denso fumo nero e le fiamme. Sui social i video che immortalano dai palazzi limitrofi l’incendio, che sarebbe partito grazie ad alcuni fuochi d’artificio, e i primi interventi delle forze dell’ordine. Nel filmato si vede un uomo che lancia qualcosa sulle fiamme per poi venire arrestato.

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