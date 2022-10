Patente di guida, tessera sanitaria e tessera elettorale digitali nell’app IO?

Avere un portafoglio digitale sullo smartphone nell’app dei servizi pubblici IO in cui conservare e mostrare per l’occasione i documenti personali digitalizzati, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la tessera elettorale. A questo wallet ha iniziato a lavorarci il Dipartimento per la trasformazione digitale ed è uno dei progetti digitali che il ministro Vittorio Colao consegna al nuovo governo.

Già realizzato il prototipo funzionante della Patente di Guida nel wallet IO e sono stati avviati i lavori per la digitalizzazione della tessera elettorale e della Tessera Sanitaria

Potenzieremo enormemente l’app IO nei prossimi 6-9 mesi inserendo anche altri documenti come la patente, accessibile con Qr code”. Questa la promessa fatta dal ministro dell’Innovazione Vittorio Colao il 5 luglio scorso (qui il video), una quindicina di giorni prima delle dimissioni del premier Mario Draghi, lo scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica e l’indizione delle elezioni politiche il 25 settembre. Vedremo se il nuovo esecutivo continuerà a portare avanti il progetto di dar vita alla patente di guida digitale, da mostrare attraverso l’app dei servizi pubblici IO, come oggi si è fatto, per esempio, con il green pass.

Ad oggi è stato già realizzato il prototipo funzionante della Patente di Guida nel wallet IO e sono stati avviati i lavori per la digitalizzazione della tessera elettorale e della Tessera Sanitaria.

Nelle “raccomandazioni” di Colao al nuovo esecutivo c’è, infatti, “avviare la sperimentazione del prototipo di Patente di guida del Wallet IO e definire modifiche al quadro normativo abilitanti per affiancamento al documento plastificato”. Dovrebbe occuparsene, praticamente, PagoPA, entro dicembre 2023, periodo in cui la stessa società dello Stato dovrebbe introdurre il wallet IO nella medesima app. Ad oggi l’applicazione IO ha raggiunto 6 milioni di utenti medi mensili attivi nel 2022 contro i circa 2 milioni nel 2020.

PagoPa ha anche in cantiere di introdurre “Login Veloce” per migliorare l’esperienza utente senza dover ripetere, spesso, l’autenticazione sull’app IO.

Quale sarà la volontà politica del nuovo Governo su questi 3 progetti digitali?

La vera sfida è garantire sicurezza e protezione dei dati per i 3 documenti digitalizzati. Ecco gli errori da evitare per la patente di guida digitale commessi in Germania.

Inoltre, se si dovesse realizzare, con pieno successo, la digitalizzazione della tessera elettorale e l’integrazione nell’anagrafe unica (ANPR) delle liste elettorali allora sarebbe anche possibile concretizzare la proposta dell’election pass? Ossia la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali per agevolare la partecipazione elettorale: consentirebbe di votare anche senza più recarsi al Comune di residenza e potrebbe ridurre l’astensionismo involontario, che è in forte ascesa nel nostro Paese.

Ecco come funzionerebbe, nel dettaglio, l’election pass.