Digitale, veloce, ma senza compromettere la sicurezza. Ecco come funziona il passaporto secondo questo progetto pilota solo per i cittadini finlandesi.

Potremmo anche noi italiani testare o usare presto il passaporto digitale, sperimentato per la prima volta al mondo dalla Finlandia, 11 giorni fa, perché il progetto pilota è cofinanziato dall’UE con 2,3 milioni di euro. La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, sta sviluppando il passaporto digitale come parte dell’European Digital Identity Wallet (EDIW), che include una serie di servizi digitali.

Il Passaporto digitale per i cittadini finlandesi, come funziona

I passeggeri dalla Finlandia, che aderiscono, in modo facoltativo all’iniziativa Digital Travel Credentials (DTC), e in particolare sui voli della compagnia “Finnair” per Londra, Edimburgo e Manchester avranno la possibilità all’aeroporto di Helsinki di passare il controllo delle frontiere senza fare più lunghe code. Per loro è dedicato un gate ad hoc.

Digitale, veloce, ma senza compromettere la sicurezza. Ecco come funziona il passaporto secondo questo progetto pilota solo per i cittadini finlandesi, al momento:

Si scarica l’app FIN DTC Pilot sullo smartphone dal Play Store per Android e dall’App Store per iOS, assicurandosi che uno dei metodi di blocco dello schermo del telefono (PIN, impronta digitale o immagine facciale) sia abilitato prima di installare l’applicazione, che non raccoglie nessun

sullo smartphone dal Play Store per Android e dall’App Store per iOS, assicurandosi che uno dei metodi di blocco dello schermo del telefono (PIN, impronta digitale o immagine facciale) sia abilitato prima di installare l’applicazione, che non raccoglie nessun Per completare la registrazione, è necessario recarsi, solo una volta, alle stazioni di polizia di Tikkurila o all’aeroporto di Helsinki

Per la registrazione, il cittadino deve portare il suo passaporto valido. Il passaporto verrà utilizzato per l’identificazione e il suo chip viene letto per creare un documento di viaggio digitale.

Durante la registrazione, verrà scattata una foto del viso, con la firma del modulo di consenso.

Dopo la registrazione, il passeggero finlandese può puoi usare il suo passaporto digitale all’aeroporto di Helsinki ogni volta che torna del Regno Unito con i voli diretti “Finnair”.

Nei gate dedicati, la tecnologia di riconoscimento facciale verificherà che il viso corrisponda a quello sul passaporto digitale, che viene scannerizzato su un lettore. Secondo le autorità dell’aeroporto di Helsinki, questa modalità accelererà i controlli di oltre il 30%.

Vedremo.

Il passaporto digitale può essere testato all’aeroporto di Helsinki fino alla fine di febbraio 2024. Il progetto pilota, guidato dalla guardia di frontiera finlandese, coinvolge anche la Croazia e sarà testato all’aeroporto internazionale di Zagabria nell’autunno di quest’anno.