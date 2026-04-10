Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di alcune delle principali partecipate pubbliche: Enel, Enav, Eni e Leonardo. Le nomine, condivise con i ministeri competenti, saranno sottoposte alle assemblee degli azionisti convocate nel mese di maggio.

Si tratta di un passaggio rilevante per la governance dei grandi gruppi strategici italiani, che operano nei settori dell’energia, delle infrastrutture e della difesa, con impatti diretti sulle politiche industriali e sugli equilibri economici del Paese.

Enel: Cattaneo confermato AD

Per Enel, dove il Mef detiene il 23,59% del capitale, è stata presentata – di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy – la lista per il nuovo consiglio di amministrazione.

Alla presidenza è indicato Paolo Scaroni, mentre come amministratore delegato viene confermato Flavio Cattaneo. Completano la lista Alessandro Monteduro, Johanna Arbib Perugia, Federica Seganti e Tiziana De Luca come consiglieri.

L’assemblea degli azionisti è convocata per il 12 maggio.

Enav: Igor De Biasio nuovo amministratore delegato

Per Enav, controllata al 53,28% dal Mef, la lista è stata depositata in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La proposta prevede Sandro Pappalardo come presidente e Igor De Biasio come amministratore delegato. Gli altri componenti indicati sono Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara.

L’assemblea si terrà il 14 maggio.

Descalzi confermato all’Eni

Per Eni, il Mef detiene direttamente il 2,16% del capitale e indirettamente, tramite Cassa depositi e prestiti, un ulteriore 30,91%. La lista è stata presentata con il Mimit.

Alla presidenza è indicata Giuseppina Di Foggia, mentre Claudio Descalzi viene confermato amministratore delegato. I consiglieri proposti sono Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello.

Definito anche il nuovo collegio sindacale, con Marcella Caradonna, Andrea Parolini e Mauro Zanin come membri effettivi, e Giulia De Martino come supplente.

L’assemblea è convocata per il 6 maggio.

Leonardo: Lorenzo Mariani al posto di Roberto Cingolani

Per Leonardo, partecipata al 30,2% dal Mef, la lista è stata depositata sempre in accordo con il Mimit.

Alla presidenza è indicato Francesco Macrì, mentre Lorenzo Mariani è il candidato amministratore delegato. Completano il consiglio Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro.

L’assemblea degli azionisti è prevista per il 7 maggio.

Il rinnovamento

Il quadro complessivo evidenzia una combinazione di continuità e rinnovamento nei vertici delle partecipate, con alcune conferme nei ruoli chiave e nuovi ingressi nei consigli di amministrazione.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha ringraziato i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri uscenti “per l’impegno profuso in questi anni”, augurando buon lavoro ai confermati e ai nuovi nominati.

Le assemblee di maggio saranno ora il passaggio formale per l’approvazione delle nuove governance, in una fase caratterizzata da sfide industriali e geopolitiche rilevanti per tutti i gruppi coinvolti.

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