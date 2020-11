Partecipa all’evento digitale ‘Inail e la gestione delle librerie Open Source nel percorso DevSecOps’

Scopri come partecipare all'evento digitale "Inail e la gestione delle librerie di terze parti nel percorso DevSecOps: il percorso verso l'eccellenza della qualità applicativa", in programma il 26 novembre dalle 15 alle 17.

Emerasoft e Sonatype presentano per la prima volta un evento digitale live per raccontare e condividere con il pubblico come è possibile implementare al meglio la metodologia DevSecOps facendo della sicurezza parte integrante del processo di sviluppo e rilascio delle applicazioni.

Ospite d’eccellenza, per raccontare il caso d’uso Inail, è Adele Gambacorta, Responsabile Ufficio Supporto al processo di produzione e Certificazione, Direzione centrale per l’organizzazione digitale.

L’evento ha l’obiettivo di condividere un vero e proprio progetto di trasformazione digitale che in Inail è nato dall’esigenza di miglioramento del processo di release e deploy management, per poi evolversi in una vera e propria presa di coscienza del patrimonio open source detenuto in produzione e dei numerosi rischi a cui si è esposti. Un’occasione per conoscere da vicino una realtà come Inail che in contrasto con le proprie dimensioni, conserva un’attitudine all’innovazione e una elevata cultura della sicurezza applicativa. Partecipa per scoprire quanto è importante avere una Bill Of Material delle tue applicazioni, e che un’analisi statica del codice non è sufficiente a metterti al riparo da attacchi malevoli.

PROGRAMMA

Tavola Rotonda online a cui prenderanno parte:

Adele Gambacorta , Responsabile Ufficio Supporto al processo di produzione e Certificazione, Direzione centrale per l’organizzazione digitale

, Responsabile Ufficio Supporto al processo di produzione e Certificazione, Direzione centrale per l'organizzazione digitale Marco Pantano , DevSecOps consultant, responsabile del progetto DevSecOps di Inail

, DevSecOps consultant, responsabile del progetto DevSecOps di Inail Fabrizio Corsaro , Customer Success Engineer at Sonatype

, Customer Success Engineer at Sonatype Modera: Riccardo Bernasconi, Sales Director di Emerasoft

Sales Director di Emerasoft Sessione Q&A.

