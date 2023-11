Partecipa all’evento “Comunità Climatiche”. Roma, 14 novembre ore 15

Comunità Climatiche

Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato di utilizzo delle risorse idriche ed energetiche

15:00 – 19:00

14 novembre 2023

Villa Dei Cesari,

Via Ardeatina 164 (Parcheggio interno riservato ai partecipanti)

Roma

Mancano pochi giorni al Convegno “Comunità Climatiche. Nuovi modelli per un sistema sostenibile e integrato d’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche” che si terrà a Roma il prossimo 14 Novembre.

ANFoV, l’Associazione per la Convergenza nei servizi di Comunicazione, con il patrocinio di Utilitalia e Uncem ed il contributo di A2A, AQP, Iren e Tecno Lab Energy, organizza una giornata di confronto sulla transizione energetica in Italia, in particolare nei centri urbani, un’occasione per poter costruire nuovi percorsi volti allo sviluppo sostenibile ed integrato delle risorse idriche ed energetiche nel Paese.

L’obiettivo è trovare gli equilibri giusti affinché enti pubblici e privati, imprenditori, imprese e, ovviamente, le famiglie possano giovare degli strumenti ad oggi utili ad accelerare la transizione verso una società più sostenibile.

AGENDA



14:15 Welcome coffee

15:00 Saluti di benvenuto

Umberto De Julio, Presidente, ANFoV

Presidente, ANFoV Giordano Colarullo, Direttore Generale, Utilitalia

15:15

Interventi individuali

Antonio Decaro , Sindaco di Bari; Presidente ANCI

, Sindaco di Bari; Presidente ANCI Marco Bussone, Presidente Uncem

15:45

Cambiamenti climatici e riscaldamento globale. Relazione sulla situazione in Italia

Antonio Navarra , Professore Ordinario, Università di Bologna; Presidente, Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC)

, Professore Ordinario, Università di Bologna; Presidente, Fondazione “Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici” (CMCC) Domenico Villacci, Professore Ordinario, Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Presidente, Consorzio EnSiEL

16:15

Come si sta muovendo l’Europa e in che modo l’Italia può coordinare i propri interventi?

Giorgio Graditi , Direttore Generale, ENEA

, Direttore Generale, ENEA Paolo Arrigoni , Presidente, GSE

, Presidente, GSE Lauro Panella, Capo dell’Unità Valore Aggiunto Europeo, Servizio Ricerche, Parlamento Europeo

17:00

Territori: snodo focale per le scelte e per la messa in campo degli interventi finalizzati alla sostenibilità

Antonio Decaro , Sindaco di Bari; Presidente ANCI

, Sindaco di Bari; Presidente ANCI Camilla Bianchi , Assessora con delega alla Transizione ecologica, all’Ambiente e al Verde, Città di Brescia

, Assessora con delega alla Transizione ecologica, all’Ambiente e al Verde, Città di Brescia Carlo Alberto Nucci , Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna; Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL

, Professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, Università di Bologna; Rappresentante Nazionale Mission EU Climate Neutral and Smart Cities, Consorzio EnSiEL Domenico Laforgia, Professore emerito di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente della Facoltà di Ingegneria di Lecce; Presidente, Acquedotto Pugliese S.p.A., Vice Presidente, Utilitalia

17:45

Il ruolo delle società pubbliche/private come promotrici e moltiplicatrici di opportunità innovative sull’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse

(Interventi individuali)

Le comunità energetiche: paradigma di sostenibilità per la transizione energetica

Roberto Conte, Amministratore Delegato, Iren Smart Solutions; Amministratore Delegato, IBlu

Smart Water Grid: come la rilevazione in tempo reale dei consumi può aiutare per un uso sostenibile della risorsa idrica

Giovanni Palombini, Responsabile Marketing & Business Development, A2A Smart City

Esperienze di Acquedotto Pugliese in un’ottica di economia circolare

Antonio De Leo, Direttore industriale, Acquedotto Pugliese S.p.A.

Gestione e controllo intelligente della mobilità elettrica: il modello Torino

Francesco Padovano, Ceo, Tecno Lab

18.30 Conclusioni

Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

19:00 Saluti finali

Modera i panel

Raffaele Barberio, Direttore di Key4biz ed Energia Italia News

