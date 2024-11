Si parte con i sistemi di accumulo elettrochimici

Al via il sistema di autorizzazione unica per i procedimenti energetici. Dal 2 Dicembre, annuncia il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sarà infatti online il nuovo portale “Permitting” per la gestione delle autorizzazioni in ambito energetico e il rilascio dei titoli abilitativi. Le prime istanze ad essere digitalizzate saranno quelle per i sistemi di accumulo elettrochimico di energia, i cosiddetti BESS (Battery Energy Storage System), in configurazione stand-alone. Viene da chiedersi se digitalizzare il processo di autorizzazione in ambito energetico servirà realmente a supportare la crescita delle energie rinnovabili. Di certo aiuterà a superare un sistema ormai obsoleto […].

