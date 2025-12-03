Parrulli: “Spazio, abissi e spettro radio nuovi domini critici”

“Viviamo in un’epoca di tensioni globali, la minaccia è ibrida e il pericolo è fluido. Lo Spazio, gli abissi e lo spettro elettromagnetico sono i nuovi domini critici e strategici da difendere”. Lo ha detto il Generale Comandante di Carabinieri Fabrizio Parrulli, aprendo la seconda edizione di Space & Underwater, la conferenza organizzata da Cybersecurity Italia in corso alla Caserma Salvo D’Acquisto di Roma.

“In geopolitica, come nella fisica, ogni spazio è riempito da qualcuno o qualcosa ed è per questo che va perseguita la capacità di difesa multidimensione e serve una risposta trasversale delle Forze Armate”, aggiunge Parrulli, tenendo presente che il silenzio dello Spazio e l’oscurità degli abissi non sono vuoti: “Stelle e mari sono scenari di competizione e le infrastrutture che li animano, che sono vitali, vanno protetti.

